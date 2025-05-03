Адский взрыв «чугунного ужаса» стер нациков ВСУ в пыль: Карта специальной военной операции на Украине на 3 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРусская армия продолжает демонстрировать разрушительную мощь новейших боеприпасов в зоне СВО.
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