Адский взрыв «чугунного ужаса» стер нациков ВСУ в пыль: Карта специальной военной операции на Украине на 3 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРусская армия продолжает демонстрировать разрушительную мощь новейших боеприпасов в зоне СВО.