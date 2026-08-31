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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сильянов о 14-м месте «Локомотива»: «За выживание бороться не будем, уверен. Состав сыграется, и все будет нормально»

Защитник « Локомотива » Александр Сильянов уверен, что железнодорожники не будут бороться за выживание.

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