Виктор Томенко поздравил педагогов Алтайского края с Днем учителя

Губернатор пожелал им здоровья, благополучия и вдохновения Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил педагогов с профессиональным праздником, отметив их важную роль в открытии мира знаний и формировании будущих поколений.
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