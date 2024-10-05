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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Виктор Томенко поздравил педагогов Алтайского края с Днем учителя

Виктор Томенко поздравил педагогов Алтайского края с Днем учителя

Губернатор пожелал им здоровья, благополучия и вдохновения Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил педагогов с профессиональным праздником, отметив их важную роль в открытии мира знаний и формировании будущих поколений.

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