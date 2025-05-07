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Царьград

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Россия спаслась от беды, сама того не заметив: Русские действительно были на краю

Россия спаслась от беды, сама того не заметив: Русские действительно были на краю

Россия в 2022 году спаслась от страшной беды, сама того не заметив: Русские действительно были на краю - нас активно тащили в антикультуру.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
всё логично. Только не всё быдло в статье перечислено.
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14 час.
МБ
Михаил Берников
Говорить про образование недошкольникам советской эпохи это просто позор. Я учился в то время,и ходил в школу,как на праздник,работал почти на всех уроках,получил за 10 лет учёбы столько отличных и хороших отметок,что хватило бы на пятерых! И я горжусь тем,что учился в 60-70-ые годы. А знания,полученные в те годы,применял по мере необходимости.И нельзя сравнивать то время и сегодня,когда внук вместо самостоятельного решения &quot;бежит&quot; в интернет за &quot;решебником&quot;! А относиться к своей Отчизне надо честно и по совести.Время покажет и накажет неустойчивых,неопределившихся и непатриотов.
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13 час.
vagas Karlito
Альтернативное мнение  имеет право быть только в том случае,- когда не утверждена правда&quot;! Потому ложь всякой формации  находит лазейки к потребителю обо ему  предлагается масса вариантов из которых лишь один правда,- остальные изыски альтернативного  восприятия! Нужна идеология ,а к ней  подвязанные СМИ!) Сейчас  к примеру многие вспоминают что оказывается газета Правда писала правду! Сегодня в потоке информации нет реперов на которые можно положиться!
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12 час.
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