Россия спаслась от беды, сама того не заметив: Русские действительно были на краю

МБ

Михаил Берников

Говорить про образование недошкольникам советской эпохи это просто позор. Я учился в то время,и ходил в школу,как на праздник,работал почти на всех уроках,получил за 10 лет учёбы столько отличных и хороших отметок,что хватило бы на пятерых! И я горжусь тем,что учился в 60-70-ые годы. А знания,полученные в те годы,применял по мере необходимости.И нельзя сравнивать то время и сегодня,когда внук вместо самостоятельного решения "бежит" в интернет за "решебником"! А относиться к своей Отчизне надо честно и по совести.Время покажет и накажет неустойчивых,неопределившихся и непатриотов.