Секреты щедрого урожая: как правильно подготовить почву Ирэн ОрлонскаяОльга Воронова, эксперт Союза садоводов России, в интервью «Москве 24» подчеркнула, что для достижения богатого урожая необходимо регулярно обновлять почву на грядках и внимательно подходить к внесению удобрений.