«Ундервуд» и Пушной выступят на фестивале науки в Новосибирске

Организаторы крупнейшего в Сибири форума науки и искусства «ТехноАрт х ТехноСмарт Пикник» объявили хедлайнера музыкальной программы.
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