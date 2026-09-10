Штурмовые подразделения 79-го мотострелкового полка, который входит в состав 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса, после ожесточённых боёв выбили украинские силы из села Зарубинка в Ольховатском районе Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Калининград нико...
- Сообщается об оче...
- Турецкий БПЛА AKS...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым