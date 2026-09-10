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Российские войска освободили Зарубинку и замкнули кольцо вокруг Ольховатки

Российские войска освободили Зарубинку и замкнули кольцо вокруг Ольховатки

Штурмовые подразделения 79-го мотострелкового полка, который входит в состав 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса, после ожесточённых боёв выбили украинские силы из села Зарубинка в Ольховатском районе Харьковской области.

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