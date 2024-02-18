Побеждаем стресс: эффективные способы

Человеку свойственно испытывать стресс – это неизбежно. Начальник пришел на работу без настроения и все его раздражают, в общественном транспорте кто-то на ногу наступил, заходишь домой, а там собака погрызла обувь или кот горшок с цветком опрокинул – одним словом, день не удался.