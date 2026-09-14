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Госсовет Бельгии отменил отказ разблокировать активы российских инвесторов

Госсовет Бельгии отменил отказ разблокировать активы российских инвесторов

Государственный совет Бельгии признал незаконным отказ казначейства страны в разблокировке активов по одному из дел.

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