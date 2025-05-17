CNN: Трамп «протягивает оливковую ветвь» Кремлю

Западная пресса продолжает переваривать итоги вчерашних русско-украинских переговоров в Стамбуле.Президент США Дональд Трамп «не желает причинять президенту Путину боль» и «протягивает оливковую ветвь» Кремлю, утверждает американский телеканал CNN в своём свежем репортаже.
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