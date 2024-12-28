24.10.2024 Национальный рекламный альянс провел конференцию. Одним из спикеров на ней был Константин Эрнст.
Кормушка для «своих» на Первом — во что Эрнст превратил Первый канал
Комментарии
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Авас Анекак
жида Эрнста повесить вместе с его маргиналами и пидарами
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3 час.
Сергей Одинцов
Первый смотреть - только время терять.
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2 час.
Виктор Коряцкий
Никто никого не держит ни за жопу ни за яийцы, человек на своем месте выполняет поставленные вышестоящим руководством поставленные задачи и не более того. Плохо знаете телевидение, там шаг в сторону и нет тебя, все идет по плану.
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30 мин.
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