Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Да не так уж нам эти рабочие руки нужны. Многие техпроцессы великолепно заменяются роботами. А нга стройках и в промы...Два миллиона спящ...
  • Русский Россиянин
    Привлечь её уголовной ответственности, отправить её на родину, где нету русских бандитов, что она тут делает в России...«Все вы, русские,...
  • Виктор Коряцкий
    Никто никого не держит ни за жопу ни за яийцы, человек на своем месте выполняет поставленные вышестоящим руководством...Кормушка для «сво...

Кормушка для «своих» на Первом — во что Эрнст превратил Первый канал

Кормушка для «своих» на Первом — во что Эрнст превратил Первый канал

24.10.2024 Национальный рекламный альянс провел конференцию. Одним из спикеров на ней был Константин Эрнст.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Авас Анекак
жида Эрнста повесить вместе с его маргиналами и пидарами
Ответить
3 час.
Сергей Одинцов
Первый смотреть - только время терять.
Ответить
2 час.
Виктор Коряцкий
Никто никого не держит ни за жопу ни за яийцы, человек на своем месте выполняет поставленные вышестоящим руководством поставленные задачи и не более того. Плохо знаете телевидение, там шаг в сторону и нет тебя, все идет по плану.
Ответить
30 мин.

Картина дня

наверх