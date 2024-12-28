Кормушка для «своих» на Первом — во что Эрнст превратил Первый канал

Виктор Коряцкий

Никто никого не держит ни за жопу ни за яийцы, человек на своем месте выполняет поставленные вышестоящим руководством поставленные задачи и не более того. Плохо знаете телевидение, там шаг в сторону и нет тебя, все идет по плану.