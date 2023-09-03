Олигарх за решеткой: за что на Украине арестовали Коломойского

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Ну, во-первых, залог не в (500 миллионов гривен, это почти 1,5 миллиарда рублей), а всего 14 миллионов долларов, которые он не собирается вносить за своё освобождение. Потом обвинили его совсем не в этом, а по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. "Было установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен (14 миллионов долларов), выведя их за границу и используя инфраструктуру банков, находящихся под (его) контролем", - говорится в заявлении антикоррупционного агентства. Этот олигарх-миллиардер находится под следствием Федерального Большого жюри США по обвинению в предполагаемом отмывании сотен миллионов долларов в американской недвижимости, стало известно в рамках расследования, которое отслеживало вывод денег из украинского банка через лабиринт оффшорных компаний в США. Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажная офисная башня в нескольких кварталах от отеля со сводчатыми потолками и фресками, которые когда-то украшали вестибюль крупнейшего банка в мире. В отсутствие существующего договора об экстрадиции между США и Украиной Зеленский и генеральный прокурор страны могут столкнуться с трудным решением относительно того, будут ли они препятствовать в случае предъявления обвинения или позволят процессу развернуться. Так что эпоха экспроприаций от США уже перешла и на своего полного вассала Украину, надо же чем то возмещать военную и другую помощь, которую США оказывают этому своему марионеточному государству. 😀😀😀