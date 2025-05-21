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Прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +20°, облачно• Севастополь: +18°, ясно• Ялта: +18°, ясно• Алушта: +21°, ясно• Евпатория: +18°, ясно• Саки: +18°, ясно• Бахчисарай: +20°, ясно• Джанкой: +23°, облачно• Судак: +18°, ясно• Феодосия: +19°, ясно• Керчь: +20°, до.

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