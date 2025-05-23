Нубернатор Василий Анохин пригласил учителей математики в команду земских педагогов

Их ждут в школах трёх районов. Губернатор Смоленской области мотивировал мерами поддержки Глава региона Василий Анохин пригласил педагогов по одному из важнейших предметов - математике - в команду земских учителей Смоленской области.
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