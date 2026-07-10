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Единая молодежная лига ВТБ в сезоне-2026/27 пройдет с тремя новыми участниками

16 команд примут участие в сезоне-2026/27 Единой молодежной лиги ВТБ. В турнире будут три дебютанта: «Динамо-2» (Владивосток), «Динамо-М» Уфа, и ЧБК-2 (Челябинская область).

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