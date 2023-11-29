В Москве вручили награды предпринимателям из новых регионов

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. В Москве в рамках Всероссийского фестиваля молодежного предпринимательства «Бизнес молодых» были награждены предприниматели из новых регионов, а также представители топ-10 регионов по реализации программы «Бизнес молодых».