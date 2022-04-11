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Спят в разных комнатах. Новые подробности развода Тарзана и Наташи Королевой

Спят в разных комнатах. Новые подробности развода Тарзана и Наташи Королевой

Несколько дней назад стало известно о том, что между певицей Наташей Королевой и стриптизером Тарзаном возник ряд недопониманий, связанных со спецоперацией на территории Украины.

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