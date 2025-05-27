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Пресс-конференция «Международный футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол 2025"»

Пресс-конференция «Международный футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол 2025"»

фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-конференции «Международный футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол 2025"» В среду, 21 мая 2025 года, в 14:00 состоялась пресс-конференция на тему: «Международный футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол 2025"».

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