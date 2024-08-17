Пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз с 15 августа: указ уже подписан Юлия ЧелкановаС 15 августа текущего года пожилые граждане в возрасте от 59 до 83 лет смогут воспользоваться новой возможностью, предоставляемой региональными властями.