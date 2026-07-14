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Царьград

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Минобороны РФ: ПВО сбили 252 украинских дрона за 12 часов

Минобороны РФ: ПВО сбили 252 украинских дрона за 12 часов

За 12 часов во вторник, российские ПВО перехватили и уничтожили 252 украинских дрона. Операции проводились в Белгородской, Брянской, Курской и других областях, а также над Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны России.

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