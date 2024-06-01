Тематические дни "Движения первых" пройдут в Нижегородской области

В этом году стартовал образовательный проект "Лето #ЗА_Первыми!". Он призван привлечь внимание подрастающего поколения к важнейшим проблемам современности и помочь им стать активными участниками общественного процесса.
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