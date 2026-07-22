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Царьград

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Samsung анонсировала три новых складных смартфона Galaxy Z в этом году

Samsung анонсировала три новых складных смартфона Galaxy Z в этом году

Samsung Electronics презентовала три новых складных смартфона Galaxy Z: Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8. Устройства имеют инновационный дизайн, впечатляющие характеристики, включая мощные камеры и процессоры, а также водо- и пылезащиту стандарта IP48.

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