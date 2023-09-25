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Соболев о переходе в Азию: «Если не пускают в Европу, почему нет? Туда перешли топы: Урунов играл против Неймара»

Соболев о переходе в Азию: «Если не пускают в Европу, почему нет? Туда перешли топы: Урунов играл против Неймара»

– Как отреагировали на то, что сборная сыграет с Камеруном? – Супер, что играем дома. Камерун – хорошая, мощная команда.

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