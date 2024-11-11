РВС обратилась в прокуратуру по поводу увековечивания группы «Сектор газа»

Заявление в прокуратуру Воронежской области и города Воронеж по поводу инициативы увековечивания творчества скандальной группы из 90-х «Сектор газа» направило Воронежское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) 10 ноября, сообщает ИА Красная Весна.
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