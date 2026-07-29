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Стало известно о максимально разрушительном оружии России

Стало известно о максимально разрушительном оружии России

Ядерная торпеда «Посейдон» представляет собой пример максимально разрушительного оружия России. Об этом ТАСС стало известно от эксперта Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Александра Степанова.

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