Стало известно о максимально разрушительном оружии России

Ядерная торпеда «Посейдон» представляет собой пример максимально разрушительного оружия России. Об этом ТАСС стало известно от эксперта Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Александра Степанова.
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