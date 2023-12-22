В UFC включили сабмишн Рахмонова в бою с Нилом в топ-3 лучших

Сабмишн в бою Шавката Рахмонова и Джеффа Нила вошел в топ-3 лучших в UFC в 2023-м. «В конце карда непобежденный «Номад» попал по Нилу чистым ударом правой рукой и усилил урон коленом по корпусу, но каким-то образом соперник остался в вертикальном положении.