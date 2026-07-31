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Север Пресс

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Артюхов: ситуацию с лесными пожарами на Ямале осложняет жара

Артюхов: ситуацию с лесными пожарами на Ямале осложняет жара

Ситуация с природными пожарами в ЯНАО остается напряженной из-за жаркой и сухой погоды. Для борьбы с огнем в регион прибудут еще сто специалистов из других субъектов, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

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