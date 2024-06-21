Иномарка насмерть сбила лошадь на трассе под Томском

В ночь на 21 июня на 20-м километре автодороги Томск - Мариинск произошел серьезный инцидент. Автомобиль Nissan Wingroad, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения, был насмерть сбит лошадью, выбежавшей на дорогу из лесополосы.
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