Иномарка насмерть сбила лошадь на трассе под Томском

В ночь на 21 июня на 20-м километре автодороги Томск - Мариинск произошел серьезный инцидент. Автомобиль Nissan Wingroad, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения, был насмерть сбит лошадью, выбежавшей на дорогу из лесополосы.