Philadelphia Eagles quarterback Jalen Hurts will miss the rest of the 2026 NFL season due to blood clots in his lungs, a source told UPI on Monday.
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