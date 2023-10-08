Ослепительно чёрная красота: Фотокартины, покорившие мир своей оригинальностью

Работы голландского фотографа и визуального художника Рууда ван Эмпеля (Ruud van Empel) с первых же минут бросаются в глаза, мгновенно выделяясь благодаря его моделям, большинство из которых − чёрные дети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии