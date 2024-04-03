Поздравить Василия с Днем ангела стоит 4 апреля 2024 года Юлия СыромятниковаВ четвертый день апреля в Российской Федерации наступает особенный день для всех мужчин, чье имя звучит как Василий – День Ангела.
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