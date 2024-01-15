В Мариуполе нашли документы о причастности «Свидетелей Иеговы» к финансированию ВФУ

Совместные мероприятия УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР), органов военной контрразведки и Росгвардии позволили выявить в Мариуполе место сборов последователей организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ).
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