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Трибуны заполнятся: в «Газпром Арене» оценили возможность проведения матча Россия — Ирак в Петербурге

Ранее Российский футбольный союз предлагал организовать встречу в Сочи. Товарищеский футбольный матч между Россией и Ираком должен состояться 26 марта, есть вероятность, что встреча двух сборных пройдет в Санкт-Петербурге.

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