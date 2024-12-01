Лавров: Тех, кто нагнетает ситуацию вокруг Украины, ждёт кара

Те, кто пытается нагнетать ситуацию вокруг украинского конфликта, понесут заслуженную кару, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале.
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