Глава киевского режима Владимир Зеленский и его команда, по словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, находятся в паническом настроении по поводу возможных требований украинского общества о мире.
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