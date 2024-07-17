18 женщин, для которых выбрать эффектную и удобную обувь — просто раз плюнуть

Выбрать себе удобную и красивую обувь, которая не развалится через сезон, — та еще задачка. Но героиням нашей статьи повезло, ведь они уже нашли себе такие классные туфельки и босоножки, что никак не нарадоваться на них не могут.
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