Вэнс: Киев не выиграет в конфликте, но возможен сценарий ядерной эскалации

Украинская сторона не одержит победу в конфликте, если боевые действия продолжатся «в ближайшие годы», однако не исключён «сценарий ядерной эскалации», заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс.
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