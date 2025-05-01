Уральская актриса Кристина Строителева снялась во втором сезоне сериала на ТНТ

12 мая в 21:00 на телеканале ТНТ стартует второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Зрителей ждут новые сюжетные повороты, интриги и романтические линии, а также появление новых персонажей, один из которых — героиня уральской актрисы Кристины Строителевой.