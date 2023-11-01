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Армия России заняла первое место

Армия России заняла первое место

Армия России заняла первое место Рейтинг представило американское издание U.S. News Хотя любые опросы и рейтинги являются условными, а критерии отличаются, всё же, с учётом того, что это делали в США, данный обзор заслуживает внимания.

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