Армия России заняла первое место Рейтинг представило американское издание U.S. News Хотя любые опросы и рейтинги являются условными, а критерии отличаются, всё же, с учётом того, что это делали в США, данный обзор заслуживает внимания.
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