Под Киевом пьяный чиновник сбил четырех человек

В результате аварии пострадали трое взрослых и ребенок.<strong>В городе Бровары Киевской области пьяный глава районной администрации Владимир Майбоженко сбил четырех человек, пострадали трое взрослых и ребенок, сообщила пресс-служба полиции.
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