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Дебютант РПЛ заматерел и готов ответить красно-белым на разгром в первом туре. Прогноз на «Спартак» — «Родина»

Дебютант РПЛ заматерел и готов ответить красно-белым на разгром в первом туре. Прогноз на «Спартак» — «Родина»

На гол Максименко (не тот) сподобится.В третьем туре группового этапа Кубка России «Родина» сыграет со «Спартаком» в Москве.

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