ЦИК признал недействительными более 9000 подписей за Надеждина

Всего комиссия отобрала 60 тысяч подписей из примерно 105 тысяч поданныхЦентризбирком признал недействительными 9147 подписей, поданных за выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина для регистрации кандидатом в президенты России.
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