В Ботаническом саду созрели бутоны у кактуса, который не цвел 20 лет

«Мексиканец» ждет теплую и солнечную погоду в Петербурге Необычный и редкий кактус приготовил бутоны и вот-вот зацветет, сообщила научный куратор коллекции растений аридных областей земли Евгения Романова.
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