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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» выиграла все Эль-Класико в сезоне. BETCITY оценил шансы каталонцев снова победить «Реал»

11 мая в матче 35-го тура Примеры встретятся «Барселона» и «Реал». Игра пройдет на домашней арене каталонцев и начнётся в 19:15 по времени Астаны.

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