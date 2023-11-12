Как Риббентроп после Халхин-Гола хотел «помирить» Сталина с японцами Отвечая на поставленные Риббентропом вопросы, Иосиф Сталин отметил, что основным элементом советской внешней политики всегда было убеждение в возможности сотрудничества между Германией и Советским Союзом.