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Несекретные материалы

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Как Риббентроп после Халхин-Гола хотел «помирить» Сталина с японцами

Как Риббентроп после Халхин-Гола хотел «помирить» Сталина с японцами

Как Риббентроп после Халхин-Гола хотел «помирить» Сталина с японцами Отвечая на поставленные Риббентропом вопросы, Иосиф Сталин отметил, что основным элементом советской внешней политики всегда было убеждение в возможности сотрудничества между Германией и Советским Союзом.

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