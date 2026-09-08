In the SMO zone, several officers who fought for the Kiev regime were eliminated, including two officers of the special police battalion in the DPR and the commander of an assault platoon in the Kharkiv region.
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