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The Eurasia Daily news agency

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Liquidated officers of the Ukrainian police and the commander of the stormtroopers — surnames

Liquidated officers of the Ukrainian police and the commander of the stormtroopers — surnames

In the SMO zone, several officers who fought for the Kiev regime were eliminated, including two officers of the special police battalion in the DPR and the commander of an assault platoon in the Kharkiv region.

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