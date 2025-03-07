Володин: конфликт на Украине нужен ЕС и Зеленскому ради сохранения власти

Конфликт на Украине необходим президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьерам Великобритании и Польши Киру Стармеру и Дональду Туску, а также Владимиру Зеленскому для сохранения личной власти, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.