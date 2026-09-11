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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арвид Линдблад: «Управлять «Рейсинг Буллз» определенно проще, чем болидом «Ф-2»

Пилот « Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад сравнил свою машину и болид «Формулы-2». «Я видел статистику, опубликованную «Ф-1» несколько дней назад, которая показывает, что я пробился в третьи сегменты на девяти из 12 или 13 этапов, и это позитивный результат.

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