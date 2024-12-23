Новый год – любимый праздник миллионов: вся семья собирается за столом, который ломится от фирменных блюд хозяйки, в углу стоит наряженная ёлка, под которой ждут подарки.
Новый год
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Новый год – любимый праздник миллионов: вся семья собирается за столом, который ломится от фирменных блюд хозяйки, в углу стоит наряженная ёлка, под которой ждут подарки.
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