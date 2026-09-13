Вероника Степанова поставила неутешительный диагноз Дмитрию Диброву

Недавно Дмитрий Дибров дал большое интервью Ксении Собчак. Во время беседы телеведущему пришлось ответить на ряд неудобных вопросов.
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