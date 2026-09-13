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Вероника Степанова поставила неутешительный диагноз Дмитрию Диброву

Вероника Степанова поставила неутешительный диагноз Дмитрию Диброву

Недавно Дмитрий Дибров дал большое интервью Ксении Собчак. Во время беседы телеведущему пришлось ответить на ряд неудобных вопросов.

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